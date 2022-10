Chi è Lorenzo Fontana Alla Camera arriva l’oscurantista padano

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tenete spazio all’indignazione. Se con Ignazio La Russa presidente del Senato abbiamo avuto le vertigini vedendo un nostalgico fascista diventare la seconda carica dello Stato con la presidenza dellaal leghistaentriamo nel buio mondo del cattolicesimo usato come randello e del putinismo più sfrenato. Dopo il post fascista La Russa al Senato. A Montecitoriol’antiabortista putiniano, braccio destro di Matteo Salvini, sarà il nuovo presidente delladei deputati. Europarlamentare dal 2009 al 2018, poi ministro per la Famiglia e le Disabilità fino al 2019, in seguito titolare degli Affari europei per due mesi nel governo Conte. Il 42enne veronese ...

RaiNews

Masemina vento non può che raccogliere tempesta. Invito a considerare che questo metodo è ... Starà aFontana gestire l'aula in modo equilibrato equo e profiquo per le attività di tutti' 5 ...Nuovo governo: la formazione di Camera e Senato Parlamento -sono i deputati e i senatori Le presidenze -Fontana alla Camera - La Russa al Senato Il calendario - Dal Parlamento all'... Chi è Lorenzo Fontana ono sicuro che anche fra Giorgia e Silvio tornerà quell’armonia che sarà fondamentale per governare, bene e insieme, per i prossimi cinque anni. Matteo Salvini prevede la pace ...Nuovo governo, le ultime notizie di politica di oggi 15 ottobre 2022: gli aggiornamenti sul totoministri e sul programma di Giorgia Meloni ...