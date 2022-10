Canone Rai | arriva il rimborso per i cittadini | come richiederlo

Ascolta questo articolo Ilè un'imposta annuale sugli apparecchi televisivi detenuti dal titolare nella propria residenza o in abitazioni secondarie, atti appunto alla ricezione di radioaudizioni televisive nel ...fuori bolletta Nessun problema per chi ha sempre pagato. Ormai presente in quasi tutte le abitazioni, la televisione ci tiene compagnia in diverse circostanze. A partire dal tg mentre si ...Il canone Rai fuori dalla bolletta è una buona notizia per chi ha sempre pagato. Questo è il motivo che non ti aspetti.Proseguono i rumors su un possibile addio del canone RAI dalle bollette della luce. La decisione spetta al nuovo Governo ...