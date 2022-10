Calciomercato Milan – Centravanti | i tre nomi ‘caldi’ dell’estate 2023

Il Milanista

Juventus, una sfida ai vertici per un obiettivo comune. Potrebbe ritornare in Serie A da subito. Rodrigo De Paul è da sempre un sogno dei bianconeri. Già dall'Udinese, la Juventus ...: la dirigenza rossonera guarda continuamente al futuro e avrebbe già attenzionato tre nomi per il reparto avanzato La stagione 2023 - 2024 è ancora molto lontana ma, negli uffici ... Calciomercato Milan, annuncio a sorpresa: “A gennaio può arrivare lui” | News Il centrocampista classe ’96 potrebbe essere ceduto dal club inglese per una cifra superiore ai 20 milioni di euro ...La Juventus sta già pensando al mercato invernale e sembra aver pronto un colpo molto importante; andiamo a vedere di chi si tratta.