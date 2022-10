Università di Firenze | Concorso per 15 Posti Area Amministrativa

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 14 ottobre 2022) L’diha indetto unPubblico per la ricerca di 15 Figure Professionali Categoria C,, per le aree e le strutture di Ateneo, è previsto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si rende noto che di questi 15sono prioritariamente riservati ai Volontari delle Forze Armate. Bando diSi avvisa che l'degli studi diha indetto unpubblico, per esami, per la copertura di quindicidi categoria C dell', con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze delle aree e delle strutture di ...