Ucraina | mossa a sorpresa di Putin | “Non c’è bisogno di attacchi massicci”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Colpo di scena, colpo di teatro, depistaggio? Difficile dirlo, parola agli esperti. Di certo le dichiarazioni di Vladimirsono una notizia, e di quelle grosse. Secondo il presidente della Federazione Russa “in questo momento” non c’è “piùdiin“. Tradotto: quanto successo una settimana fa dopo l’attacco al ponte di Crimea, cioè il bombardamento a pioggia di tante città ucraine, non dovrebbe verificarsi più. Non per il momento, almeno. Le difficoltà sul terreno Dal punto di vista tattico e militare, si tratta sicuramente di una novità. L’inverno si avvicina e, come fatto notare da Toni Capuozzo, il fango e la neve rendono difficili operazioni sul campo: i carri armati si bloccano, i soldati faticano a combattere, le offensive sono complicate. Dunque, era il ...

