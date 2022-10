Thiago Motta | ' Arnautovic? Più no che sì | ha un grande dolore alla schiena'

Dopo dieci giorni non banali in tutti i sensi (visita dei tifosi a Casteldebole giovedì scorso, i fischi post - Samp e confronto con dirigenza e squadra),deve affrontare il Napoli, gara - Izoard. "Abbiamo lavorato nel gioco e nella testa per migliorare tutto - racconta il tecnico del Bologna - . Tutte queste situazioni che si sono create ...Serve una scossa al Bologna, quella che non è ancora riuscito a garantireI cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito e alla profilazione dell'utente per fini statistici. Proseguendo nella navigazione o chiudendo questa finestra, presti il tuo consenso all'in ...Thiago Motta, tecnico del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli. Le sue dichiarazioni.