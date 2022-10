' Supponente | prepotente' Diventano un caso gli appunti di Berlusconi su Meloni che replica | non sono ricattabile

Si è perfino fatto beccare con un foglio in mano su cui aveva annotato cinque aggettivi per connotare l'atteggiamento di Meloni: ", arrogante, offensivo, ridicolo". Il sesto ...Un comportamentoarrogante offensivo Nessuna disponibilità al cambiamento. È una con cui non si può andare d'accordo". In tutta risposta, la leader di FdI, ai microfoni di La7, ...Di Tommaso Labate L’ex premier ha invocato una compensazione per Forza Italia senza presidenze delle Camere: lo dice il manuale della politica. Ma la leader: scusami, di… Leggi ...Il faccia a faccia in un contesto decisamente inedito per il Cavaliere che non ha mai varcato la soglia della sede di FdI. A spianare la strada a una probabile intesa è la rinuncia dalla senatrice for ...