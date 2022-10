(Di venerdì 14 ottobre 2022) Non è una novità che la guerra, ormai, si combatta anche sul campo dell’informazione. Volodymyr, al centro delle cronache sin dall’inizio del conflitto in Ucraina, è uno dei bersagli preferiti dell’universo complottista filo-russo. L’ultima (ma non la prima) insinuazione riguarda «il» che userebbe perre i. Per chi ha fretta: Una foto è stata condivisa sui social per insinuare che il presidente ucrainoregistri imessaggia une con il supporto tecnologico degno dei migliori set cinematografici In realtà la foto è stata scattata durante le riprese dell’ologramma del presidente in occasione delle conferenze europee sulla ...

Open

Laprofit offre infatti alle persone con disabilità la possibilità di partecipare a un corso di ... Dopo essersi spesa per la produzione di carrozzine, Zahida Qureshi vuole assicurarsi che...Non è una novità che la guerra, ormai, si combatta anche sul campo dell'informazione. Volodymyr Zelensky , al centro delle cronache sin dall'inizio del conflitto in Ucraina, è uno dei bersagli ... No! Queste immagini non provano che Zelensky gira i suoi video di «propaganda» davanti a un green screen (Adnkronos) – “Qualche giocatore era contro il ritiro Assolutamente no. Queste sono voci infondate. La squadra non ha mai chiesto di non andare in ritiro. Abbiamo fatto allenamento quando siamo torna ...Ci siamo: tra due giorni comincia l’atteso Congresso del Partito comunista cinese, quello della (scontata) terza incoronazione di Xi dopo l’abolizione del limite dei due mandati, e noi completiamo il ...