Morti di amianto alla Firema | tutti assolti gli ex manager

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) –perché “il fatto non sussiste” gli ex– storica azienda ferroviaria di Caserta oggi denominata Tfa – imputati per omicidio e lesioni colpose per i 19 lavoratorie gli 82 malati per esposizione all’. Lo ha stabilito il giudice monocratico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Valerio Riello, ponendo fine ad un processo in cui l’accusa non è riuscita a raggiungere la prova di colpevolezza: troppo il tempo trascorso dai fatti – antecedenti al 1990 quando l’fu eliminato dall’azienda – e scarsamente rilevante il contributo testimoniale delle vittime, molte anziane e malate che poco o male ricordavano di quanto accaduto oltre 30 anni fa. Lo stesso pm di Santa ...

