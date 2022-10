Minerbe Verona | scuolabus finisce fuori strada | ferite due bambine e l' autista

Due bambine e il conducente di uno scuolabus sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a). Il mezzo adibito a trasporto scolastico è uscito di strada, restando incastrato in un fossato. Il pullmino stava riportando a casa gli alunni delle scuole elementari. Ancora da ...Alle 16:30, di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti Via Carampelle aper uno scuolabus finito parzialmente rovesciato fuori strada: ferita una bambina e l'...di Borgo Trento acon ...Due bambine e il conducente di uno scuolabus sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Minerbe (Verona). Il mezzo adibito a trasporto scolastico è uscito ...Paura a Minerbe per uno scuolabus con nove bambini a bordo che esce di strada e rischia di ribaltarsi nel campo a lato della strada ...