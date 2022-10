La Lega si prende la Camera | Lorenzo Fontana eletto Presidente con 222 voti a favore

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Seconda giornata di lavori a Montecitorio, giornata in cui è prevista l’elezione deldella. Dopo la fumata nera di giovedì, in cui ha trovato la luce solo il neoIgnazio La Russa, promosso a capofila del Senato, per venerdì ci si attende quella bianca. E il nome ricorrente è quello di, politico in forza alla: il deputato 42enne lanciato verso la terza carica dello Stato. Il centrodestra torna unito, conche ha preso 222sui 237 complessivi e disponibili da parte della coalizione. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha assicurato i suoi che questa sarà la chiamata giusta, quella cioè che porterà anche laad avere il suo ...

Allala presidenza della Camera , con Lorenzo Fontana nuovo candidato, e cinque o sei ministeri , fra cui alla fine sembra proprio che ci sarà quello dell'Economia, con Giancarlo Giorgetti che riceve ...Lorenzo Fontana presidente della Camera "in pectore" è un nome molto discusso a Montecitorio. Ex europarlamentare e ex ministro della famiglia ha fatto parlare di sé per le sue posizioni decisamente p ...L'endorsement di Meloni: 'Giorgetti sarebbe un ottimo ministro dell'economia'. Salvini verso le Infrastrutture. Nordio alla Giustizia, Urso alla Difesa, Tajani alla Farnesina. Le richieste del Cav (AN ...