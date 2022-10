(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il discorso di Liliana Segre al Senato resterà nella nostra Storia e nei nostri cuori. Nel giorno in cui comincia la stramba legislatura delle tre destre battezzata dal Vaffa del Cavaliere, nell’ora in cui Ignazio Benito Maria La Russa viene elett ... sul sito.

La Stampa

A 25 anni, l'ex n.3 del mondo juniores e vincitore del Roland Garros under 18 nel 2015, è uno deinew wave statunitense. I quarti di finali odierni sono un banco di prova anche per ...... totem interattivi e video, le operazioni di restauro e recupero degli ottoportanti dell'... l'Arcidiocesi di Ferrara - Comacchio e il CapitoloCattedrale hanno finalmente la possibilità ... I pilastri della civiltà repubblicana Celebrati a Riccione i funerali delle sette vittime dell’incidente in A4 del 7 ottobre. Presenti oltre cinquemila persone. “Hanno tracciato una strada importante, ora il cammino è solo all’inizio” “Mi ...Link Embed https://video.repubblica.it/edizione/bologna/riccione-i-funerali-delle-vittime-della-a4-abbiamo-perso-i-pilastri-della-nostra-associazione/429167/430121 Copia Copia Riccione, i funerali del ...