Gf Vip | bestemmia gate all’1 e 30 di notte | chi è a rischio tra i coinquilini della casa 

Nell'ultima puntata del Grande fratello, Alfonso Signorini ha lasciato i telespettatori con un punto interrogativo. Ci sarà un ... " C'è stato segnalato nel corso del live una presunta. ...Salvo Veneziano torna ad inveire contro Alfonso Signorini e questo Grande Fratelloreo di sdoganare in tv, almeno in questa edizione, 'bullismo e linguaggio da scaricatori di ...possibile, ...Polemiche senza fine al Grande Fratello Vip. In seguito al caos scoppiato dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia di Marco Bellavia, dai social continuano a piovere… Leggi ...Dopo le accuse della settimana scorsa verso lui e Charlie Gnocchi, Amaurys Perez è tornato al centro del polverone per quella che il pubblico ha ...