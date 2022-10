Federica Panicucci perde il controllo | “È di una cattiveria assurda” | scintille in studio

Leggi su specialmag

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Alta tensione nellodi Mattino 5 con la conduttricecostretta a gestire uno scontro infuocato. La conduttrice(screenshot Mediaset)La conduttricecome di consueto si è occupata anche del Grande Fratello Vip nella seconda parte del suo format Mattino 5. La padrona di casa e gli ospiti inhanno commentato quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata andata in onda e si sono soffermati in particolare sugli scontri andati in scena. Tra questi c’è senza dubbio quello che ha visto protagoniste ben quattro donne della casa che da giorni si lanciano frecciatine al veleno. In particolare l’opinionista Patrizia Groppelli ha criticato con toni molto duri Patrizia Rossetti scatenando la ...