DOMENICA IN | MARA VENIER A TUTTO BALLANDO TRA ZANICCHI | MONTESANO E NON SOLO…

(Di venerdì 14 ottobre 2022)In econ le Stelle, continua l’asse di ferro trae Milly Carlucci anche nella puntata di16 ottobre. Un grande talk per parlare di quanto successo nello show per eccellenza del sabato sera di Rai1, interviste ai protagonisti, a partire dalle star Ivae Enrico. Si parte dal frizzante talk show suche la scorsa settimana ha sfiorato il 20% di share, il picco massimo della puntata. A discutere con, troviamo Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Alessandra Mussolini, già stella die ora di Tale e Quale Show, Giampiero Mughini e Alessandro Egger. Nello spazio interviene Ivache non vedeva l’ora di ...

Tvblog

Elodie e Andrea Iannone, fuga d'amore in bici con imprevisto: 'Mi fa male il c***o'In,Venier e la gaffe con Elodie: non conosce Andrea Iannone Elodie, trasparenze sul palco dei Tim ...Venier confermata lasu Rai1 anche nella prossima stagione tv Le novità Il successo d'ascolti dell'attuale edizione diIn farebbe ben sperare per un ritorno della conduttrice ... Domenica in e gli ospiti della sesta puntata (Anteprima TvBlog)