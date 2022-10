Crosetto | il centrodestra è partito inciampando | ma nel fine settimana tornerà il sorriso

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 14 ottobre 2022) “Conta l’azione che complessivamente farà il governo: il messaggio non è sul nome del ministro dell’Economia ma sugli atti che saranno compiuti”. Lo ha detto l’imprenditore Guido, uno dei fondatori di Fratelli d’Italia, intervenendo in collegamento con l’evento ‘Sky Tg24 Live in Firenze’, in corso a Palazzo Vecchio. “Gli aumenti attuali sulle bollette – ha continuato– non sono sopportabili, il lavoro durissimo del prossimo governo è intervenire su questo tema. Altrimenti rischia di saltare il sistema sociale. Il quadro è difficilissimo, serve una ripartizione di pesi sulle spalle di chi può sopportarli. Ci sono aziende che riescono a mantenere utili, noi dobbiamo aiutare chi sta sotto la soglia dell’utile. D’altra parte bisogna aiutare le famiglie che non riescono a pagare le bollette, bisogna riscoprirsi comunità. Il governo nuovo ...