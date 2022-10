Cinema in lutto per la morte dell’attore | Il suo personaggio resta nella storia

Leggi su caffeinamagazine

Robbie Coltrane, meglio conosciuto per aver interpretato l'amato guardacaccia di Hogwarts Hagrid in Harry Potter, è morto venerdì in ospedale in Scozia. Aveva 72 anni e la notizia è stata confermata dall'amica e agente Belinda Wright. L'attore ha ottenuto il riconoscimento mondiale come il gigante gentile in tutti gli otto film di Harry Potter e come Valentin Dmitrovich Zukovsky nei film di James Bond GoldenEye (1995) e Il mondo non basta (1999) ma è diventato famoso come detectiveserie degli anni '90 Cracker, per la quale ha vinto il premio come miglior attore ai British Academy Television Awards per tre anni consecutivi. Il suo agente Belinda Wright ha confermato la suae ha reso omaggio all'attore "forense intelligente" e "brillantemente spiritoso".