Barcellona | Laporta | “Scandaloso il rigore non assegnato a Dembele a San Siro”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il presidente del, Joan, ha parlato ancora della sfida di Sancontro l’Inter: “Il girone è difficile, col Bayern abbiamo fatto un buon risultato ma ilnondal VAR a Milano su. L’arbitraggio non ci è piaciuto, ovvio. Ho reagito come dovevo e parlato con l’UEFA, ma non si può tornare indietro. Sulla squadra ha dichiarato: “Siamo in costruzione e servono aggiustamenti, ma la fiducia è intatta sia verso Xavi che verso i giocatori. Ho detto loro di andare avanti, di lasciar perdere la Champions e concentrarsi adesso sulla Liga. Il nostro progetto comunque andrà avanti, una volta salvata la società a livello economico. Stiamo già lavorando per il mercato invernale con l’intenzione di migliorare ancora la prima ...

Il presidente delJoanha rilasciato un'intervista al canale ufficiale del club per fare il punto sul momento della squadra a due giorni dal Clasico e dopo il pareggio interno con l'Inter in ...UN AZZARDO DIETRO L'ALTRO - Sono oltre 700 i milioni di euro raccolti dal presidente...agli ottavi di Champions farà venir meno una parte consistente degli introiti che ilconfidava ... Barcellona, Laporta: 'L'eliminazione dalla Champions avrà un impatto. Pronti per il mercato di gennaio' "L'eventuale eliminazione dalla Champions League avrà un impatto, ma non saranno 30 o 35 milioni. Devi continuare a cercare nuove sponsorizzazioni e continuare a competere in Europa, che porta anche r ...