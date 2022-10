Aurora Ramazzotti incinta mostra il momento in cui l’ha detto a Michelle e Sara

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 14 ottobre 2022)è in viaggio in treno e ne approfitta per rispondere alle domande delle follower, ovviamente anche sulla gravidanza. A loro regala due momenti dolcissimi, quelli in cui ha scoperto di esserealle persone più care. E’Hunziker che ha saputo prima di tutti che sua figliaera; erano insieme. Insieme in bagno e con lo stesso pigiamino, emozionatissime nell’attendere l’esito del test di gravidanza. E’ un dolcissimo abbraccio quello che: c’è tutta l’emozione di mammache non vedeva l’ora di diventare nonna e la sua che ancora non aveva ben chiara....