Verona | Bocchetti senza patentino | la Federazione risolve così il problema

(Di giovedì 13 ottobre 2022), Salvatorein panchina ma è: come ilviene risolto dallaCome riferito da L’Arena, Salvatoreè il prescelto per la panchina del, che vuole dare ora continuità al gioco espresso nelle passate stagioni con l’ex vice di Tudor. Ilprincipale è che l’ex difensore non possiede ilda UEFA Pro, corso al quale potrà iscriversi solo a fine stagione. La, quindi, ha deciso di dare una deroga di un mese a, che dopo dovrà poi essere seguito da un tutor. L'articolo proviene da Calcio News 24.