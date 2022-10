«Vaffanculo» Berlusconi sbotta al Senato dopo l' elezione di La Russa | video

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L'di Ignazio Laalla presidenza delha lasciato animi molto accesi in aula, soprattutto in Forza Italia che non ha partecipato al voto, pensando così di rendere impossibile la vittoria del candidato di Fratelli d'Italia. ed invece 17ri fuori dal centrodestra hanno votato per La, a sorpresa, rendendo vana la mossa di(che comunque con la Casellati aveva partecipato al voto). Alla fine il faccia a faccia tra i due è stato ripreso dalle telecamere da cui si è visto benissimo un labiale di: «me l'aveva promesso......» con la penna sbattuta sul tavolo pieno di rabbia. Undiventato presto virale.

appare molto irritato, batte i pugni sul tavolo e dopo aver parlato con l'esponente di Fratelli d'Italia (poi eletto alla presidenza del Senato), gli rivolge un vistoso ''. Il ...perde la pazienza, batte i pugni sul tavolo e rivolto a La Russa: ''. Al termine della chiama dell'Aula di Palazzo Madama, Forza Italia risulta assente alle votazioni per l'...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Acceso scambio di vedute tra Ignazio La Russa e Silvio Berlusconi in Senato. Berlusconi appare molto irritato, batte i pugni sul tavolo e dopo aver parlato con l’esponente di Fratelli d’Italia (poi el ...