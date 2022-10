Uomini e Donne | anticipazioni 13 ottobre 2022 | un tronista rimane deluso

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ledella puntata di oggi, 13, rivelano che si continuerà dal dibattito tra Federica e Alessio, con cui si era interrotta la scorsa messa in onda. Il ragazzo si è dichiarato per Lavinia, ma quest'ultima non è rimasta molto bene per le parole adoperate da lui. Secondo la, infatti, il corteggiatore non è particolarmente convinto della sua decisione e oggi continuerà a manifestare il suo dissenso. Lavinia, poi, racconterà anche della sua esterna fatta con il ragazzo ed esporrà le sue impressioni. Per quanto riguarda i tronisti, invece, Federico N. si relazionerà con Carola. I due, però, hanno avuto dei disguidi in esterna, che hanno provocato una certa delusione per il giovane. Successivamente, poi, ci sarà spazio ...