Ucraina | ragione Kiev colpita da droni kamikaze

La Ragione

... l'invasione russa dell', l'inflazione che si sta rivelando più persistente del previsto e ... A maggiordinanzi alle previsioni del Fmi, che, come detto prima, vedono un livello di ...L'operazione è stata monitorata da un rappresentante dell'intelligence, soprannominato Ivan ... Laprincipale per non eseguire gli ordini, secondo la social sfera, è che i militari si ... Ucraina: Delrio, 'su torto e ragione non è possibile alcuna equidistanza' La guerra non finisce se l’esercito russo torna a casa. E le cose rischiano di non migliorare, senza Putin. Qualunque siano le posizioni su guerra e pace in Ucraina, la realtà è comunque più complessa ...L’appoggio incondizionato di Biden a Zelensky sembra svanire. L’attentato al Ponte di Crimea e quello contro Darya Dughina hanno preoccupato molto il presidente degli Stati Uniti: potrebbero essere le ...