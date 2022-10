Ucraina | il portavoce Ue per la politica estera | Rischi nucleari? Non ci faremo trovare impreparati

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “Abbiamo sempre detto che un attacco nucleare cambierebbe tutto, avrebbe ripercussioni di lunga portata. L’abbiamo detto diverse volte, lo hanno fatto tutti i rappresentanti di Ue, Nato, Onu. E’ qualcosa di totalmente inaccettabile. E ovviamente, noi come Ue e Stati membri, ci stiamo preparando per ogni contingenza. Anche se e’ un aspetto che riguarda piu’ gli Stati membri”, lo ha dichiarato ildella Commissione europea per la, Peter Stano, rispondendo a una domanda sulle minacce. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia Nova

