Terminato l’incontro Putin-Erdogan Peskov | «Non hanno discusso delle ragioni del conflitto»

(Di giovedì 13 ottobre 2022) È durato un’ora e mezza il bilaterale tra il presidente russo Vladimire il suo omologo turco Recep Tayyip Erdo?an nella capitale kazaka, dove «non è stata discussa una possibile risoluzione al» in Ucraina. Ad affermarlo è il portavoce del Cremlino, Dmitry, citato da Ria Novosti. Sul tavolotrattative: le questioni energetiche e in particolare la possibilità di costruire un sistema di gasdotti in Turchia con lo scopo di vendere gas ad altri Paesi, inclusi quelli europei. «Se la Turchia e i nostri possibili acquirenti in altri Paesi sono interessati, potremmo considerare la possibile costruzione di un altro sistema di gasdotti e la creazione di un hub del gas in Turchia per la vendita ad altri Paesi, a Paesi terzi, in primo luogo a quelli europei, ovviamente se sono interessati», ha detto ...