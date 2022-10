“Risposta potente” L' Ue svela i piani in caso di attacco nucleare di Putin

Leggi su iltempo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, nel suo discorso all'inaugurazione dell'Accademia diplomatica di Brugge, manda un segnale a Vladimirsulla guerra. In particolare a far tremare i polsi di mezzo continente è il possibile utilizzo della bomba atomica: “C'è la minacciadice che non sta bluffando. Non può permettersi di bluffare. Bisogna essere chiari che le persone che sostengono l'Ucraina, l'Ue, gli Stati membri, la Nato, gli Usa, non bluffano. Ognicontro l'Ucraina - sottolinea Borrell - avrà una. Non unama sarà unadal punto di vista militare”. “Il sistema internazionale dell'ordine basato sulle ...