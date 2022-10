(Di giovedì 13 ottobre 2022)comparirà lunedì davanti al tribunale di polizia di. Aper– ricorda L’Equipe –, l’ex capitano della Francia (41 anni, 81 partite con la maglia dei Bleus) dovrà rispondere dei commenti fatti sui suoi canali social nel marzo 2019, dopo l’eliminazione del PSG in Champions League per mano del L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calcio e Finanza

Peccato però che i tempi fossero diversi: senza nulla togliere ai calciatori di oggi, quella Juventus aveva in squadra grandi personalità come Gigi Buffon, Giorgio Chiellini,, Claudio ...ha parlato durante un'intervista del Manchester City di Pep Guardiola , focalizzando il suo pensiero sull'arrivo di Haaland tra i Citizens. "È un mostro. Usa il fisico, davanti alla ... Patrice Evra a giudizio a Parigi per insulti omofobi Su Prime Video, che in Italia trasmetterà fino al 2024 il miglior match del mercoledì sera di UEFA Champions League, anche nelle fasi ad eliminazioni dirette, fino alle semifinali, sarà sempre protago ...Lione Messi "fatto fuori". I tifosi del Paris Saint German, sua squadra, e del Barcellona, suo club storico, sono rimasti senza parole.