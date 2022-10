LIVE Passaro-McDonald 4-6 | ATP Firenze 2022 in DIRETTA | primo set in favore dello statunitense

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 In corridoio la risposta di dritto di. SECONDO SET 6-4SET. Con il terzo ACE della sua partita l’americano chiude ilparziale. 40-30 Set point. Gran difesa stavolta del californiano, che resiste sui potenti dritti dell’azzurro, e raccoglie l’errore di rovescio dell’avversario. 30-30 ACE, il secondo. 15-30 Gran punto del perugino, che spinge con il dritto, chiama a retee lo trafigge con la volèe in contropiede di rovescio. 15-15 Lunga la risposta di rovescio di, che cercava profondità sulla seconda dell’avversario. 0-15 Doppio fallo numero tre di. 4-5 Game. ...