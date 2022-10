L’attrice Jamie Lee Curtis lascia le sue impronte a Hollywood

Leggi su ilfogliettone

Jamie Lee Curtis, figlia dei celebri attori Tony Curtis e Janet Leigh, ha immortalato le impronte di mani e piedi nel cortile del TCL Chinese Theatre su Hollywood Boulevard, a Los Angeles. L'attrice nota per il ruolo di Laurie Strode nella saga horror "Halloween", ma anche per la partecipazione a film cult come "Una poltrona per due" (1983) e "Un pesce di nome Wanda" (1988), nel suo discorso di accettazione ha affermato: "Quando porto la gente a visitare Los Angeles vengo qui. Li porto dentro. Sembra che dicano 'hey, vogliamo vedere il Chinese Theatre e le impronte di mani e piedi' e io 'Ok, andiamo!'. Ora è strano che io sia qui, ma è la stessa cosa dell'Hollywood Boulevard, la Walk of fame".