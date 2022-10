Jeans Levi' s del 1880 trovati in una miniera venduti per oltre 87 000 dollari

ilmattino.it

Un paio di's del 1880 è stato venduto all'asta in una piccola città del New Mexico per più di 87.000 dollari. Lo riferisce la Cnn. I, trovati in una miniera abbandonata , sono stati ...La giacca di's è infatti un indumento molto popolare, indossato da grandi star del cinema e della televisione. Tutt'oggi è molto apprezzata, tanto da tornare ciclicamente di moda. In ... Jeans Levi's del 1880 venduti per 76mila dollari nel New Mexico: ritrovati in una miniera d'oro. Effetto stone Un paio di jeans Levi's del 1880 è stato venduto all'asta in una piccola città del New Mexico per più di 87.000 dollari. Lo riferisce la Cnn. I ...Buongiorno, oggi attenzione ad Astana in Kazakistan, dove Recep Tayyip Erdogan dovrebbe provare a convincere Vladimir Putin della bontà di un negoziato che appare, ai più, ancora altamente impraticabi ...