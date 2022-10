Il mistero dei 17 voti decisivi in più  Renzi | «Non siamo stati noi» Il Pd | «Grave»

la Repubblica

di Alessandra Arachi Ignazio La Russa è stato eletto con 117 voti, 1 in più della maggioranza dichiarata: ma 16 senatori di Forza Italia non hanno votato. Da dove arrivano dunque quei voti Renzi: "Io ...Come gli italiani, brava gente, abbiano potuto credere a tutto ciò, non è forse più uncosì ...Questa prima edizione di In via Emilia ha segnato la riapertura al dibattito pubblico di uno... Il mistero di Scarlett Ignazio La Russa è stato eletto con 117 voti, 2 in più della maggioranza dichiarata: ma 16 senatori di Forza Italia non hanno votato. Da dove arrivano dunque quei voti Renzi: «Io non c’entro». Il Pd: ...In Giappone, al parco della Universal Studio, è stata fatta una macabra scoperta: delle ossa umane sono state ritrovate nel parcheggio.