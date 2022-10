Agenzia askanews

Non si sblocca la situazione indove i lavoratori delle raffinerie e dei depositi di carburante sono da giorni in sciopero. IlCgt minaccia un allargamento delle agitazioni. Parlando oggi, il capo del, ...Gli scioperi nelle raffinerie bloccano la. I lavoratori chiedono aumenti di salario per far ... Quasi 30 miliardi di super profitti Per questo il potentissimoCGT, seguito da FO, ha ... Francia, sindacato Cgt chiede di estendere proteste raffinerie Roma, 13 ott. (askanews) - Non si sblocca la situazione in Francia dove i lavoratori delle raffinerie e dei depositi di carburante sono da giorni ...Non si fermano le proteste sindacali all'interno delle compagnie energetiche. Il governo precetta i lavoratori in un impianto, ma i disagi alle pompe restano ...