Francesco Totti riceve il Tapiro d’oro per i Rolex

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Striscia la notizia ha messo a segno un colpo importante, vale a dire la consegna del. Il servizio, in onda nella puntata di mercoledì 12 ottobre, vedrà l’inviato Valerio Staffelli raggiungerecon il, lo storico premio del tg satirico di Antonio Ricci per i personaggi dello spettacolo che stanno attraversando un periodo non proprio fortunato. Per l’ex numero 10 della Roma inevitabile lo sfottò sulla collezione dei, con Staffelli che appena può ne approfitta per rincarare la dose: “Non lo dica a Ilary, altrimenti le fa sparire anche questo…”. Durante la consegna del, l’inviato di Striscia la notizia continuerà a mettere il ...

Approda in Tribunale lo scontro trae Ilary Blasi . Oggi è infatti il giorno dell'udienza per il ricorso presentato dalla showgirl contro il marito per il "ratto delle borsette", una ripicca dichiarata dallo stesso...Nella palestra XCross, zona Sud di Roma tra Mostacciano e il Torrino, lo stesso personal è stato condiviso dae Ilary Blasi , in un'epoca, ovviamente, che non era di spartizione di ...Gli avvocati della coppia dal giudice civile per la restituzione di beni preziosi, mentre l'iter per la separazione è già in stato avanzato Per Francesco Totti, oggi, probabilmente ha inizio una delle ...Nuovo retroscena sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Secondo quanto rivelato dall’investigatore privato Ezio Denti, la conduttrice ...