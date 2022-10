(Di giovedì 13 ottobre 2022) Quel che hanno lasciato Rogere Rafaè sotto gli occhi di tutti. L'immagine potentissima dei due rivali in lacrime, mano nella mano, dopo aver giocato insieme in doppio l'ultima partita ...

Tiscali

si sono incontrati quaranta volte dal 2004. Si sono sfidati in venticinque finali, di cui nove negli Slam e dodici nei Masters 1000.ha chiuso in vantaggio 24 - 16. "Abbiamo ...Hanno vinto più match di lui soltanto, Djokovic , Murray , Gasquet e Cilic . Attualmente ... Il miglior svizzero del dopoA proposito di giovani, il nome che balza all'occhio è quello di ... Federer-Nadal: la rivalità nelle parole dei protagonisti - VIDEO Quel che hanno lasciato Roger Federer e Rafa Nadal è sotto gli occhi di tutti. L'immagine potentissima dei due rivali in lacrime, mano nella ...Per celebrare l'addio del Genio vi abbiamo preparato un numero da collezione: 144 pagine, delle quali 56 dedicate a Federer! All'interno anche l'ultimo torneo di Serena Williams, il trionfo del nuovo ...