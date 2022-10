Covid | in Lombardia 8 771 nuovi positivi | a Bergamo 813

(Di giovedì 13 ottobre 2022) A fronte di 43.982 tamponi effettuati, sono 8.771 iin(19,9%). Asono 813. Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-36) e aumentano di due quelli in terapia intensiva. I decessi nelle ultime 24 ore sono 16. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 43.982, totale complessivo: 41.970.968 – icasi: 8.771 – in terapia intensiva: 16 (+2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.065 (-36) – i decessi, totale complessivo: 42.708 (+16) Icasi per provincia Milano: 2.379 di cui 946 a Milano città;: 813; Brescia: 1078; Como: 722; Cremona: 312; Lecco: 320; Lodi: 220; Mantova: 367; Monza e Brianza: 785; Pavia: 427; Sondrio: 245; Varese: 886.

