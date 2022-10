Corte di giustizia europea | ' Vietare velo a lavoro non è discriminazione' - Esteri - quotidiano net

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Emessa la sentenza, in riferimento a un caso in Belgio, in cui una donna di fede musulmana, avendo rifiutato di togliersi ilislamico, si era vista respingere la sua domanda di ...

Emessa la sentenza, in riferimento a un caso in Belgio, in cui una donna di fede musulmana, avendo rifiutato di togliersi il velo islamico, si era vista respingere la sua domanda di ...La sentenza dellaSuprema è l'ultimo capitolo della vicenda, e conferma quanto stabilito dal palazzo di: la multa è valida anche se l'autovelox è preso a noleggio . Ma c'è dell'altro: ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Emessa la sentenza, in riferimento a un caso in Belgio, in cui una donna di fede musulmana, avendo rifiutato di togliersi il velo islamico, si era vista respingere la sua domanda di tirocinio ...