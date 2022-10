Calcio | Europa League | Lazio-Sturm Graz 2-2**

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott. - (Adnkronos) - Finisce in parità sul punteggio di 2-2, match valido per la quarta giornata del gruppo F di, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Padroni di casa due volte in vantaggio con Immobile su rigore al 45' e Pedro al 71', raggiunti da una doppietta di Boving a segno al 56' e all'83'. Biancocelesti che giocano tutta la ripresa in dieci uomini per l'espulsione di Lazzari per doppia ammonizione nel recupero del primo tempo. Nell'altro incontro del girone pareggio, sempre per 2-2, tra gli olandesi del Feyenoord e i danesi del Midtjylland. Le quattro squadre si trovano tutte a 5 punti e saranno decisivi gli ultimi due turni in programma il 27 ottobre e il 3 novembre.