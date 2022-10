Black Panther | Wakanda Forever | Marvel conferma un salto temporale nel plot

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ildiconterrà un importanteche distanzierà la morte di T'Challa dagli eventi successivi del film.includerà un importanteper l'MCU, aprendo un divario tra la morte di T'Challa e il resto degli eventi. Lanelle note di produzione del film rilasciate ai media da, che forniscono informazioni suldel sequel in arrivo. "Ramonda si rende conto che è passato un anno dalla morte di T'Challa e Shuri non sta ancora guarendo, non sta prendendo provvedimenti per proseguire nella sua esistenza", si legge nella ...