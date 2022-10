Auto in fiamme nella notte a Solofra | indagini in corso

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 01’30 dellaappena trascorsa, sono intervenuti ain via Agostino Landolfi, per un incendio che hanno interessato un’vettura in sosta nei pressi di un palazzo del posto. Lesono state prontamente spente evitando danni alla facciata dell’edificio, mettendo anche in sicurezza l’area. L'articolo proviene da Anteprima24.it.