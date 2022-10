(Di mercoledì 12 ottobre 2022) 36nella notte e un. E’ il bilancio di quanto accaduto nella tarda serata di ieri in via Orsi nel quartiere Arenella a Napoli. Lo stabile è stato sgomberato dalle autorità per problemi di ordine statico. Due pilastri dell’edificio, composto da sette piani, hanno riportato uno schiacciamento con problemi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Teleclubitalia.it

... Aosta Dragons 18, AS Cosenza e Palermo 17, Black Rose Roma 14, Foggia 12, Subbuteo8, ... LA DIRETTA STREAMING DEI CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE DI CALCIO DA TAVOLO L'evento verrà ...... Aosta Dragons 18, AS Cosenza e Palermo 17, Black Rose Roma 14, Foggia 12, Subbuteo8, ... LA DIRETTA STREAMING DEI CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE DI CALCIO DA TAVOLO L'evento verrà ... Vomero, intero palazzo a rischio crollo: 36 famiglie sgomberate in serate Sgomberato un intero palazzo in via Orsi, nel quartiere Vomero di Napoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Municipale ...Il coraggio, la cacciata dei tedeschi, le gravi privazioni che dovette subire il popolo partenopeo: lo sguardo su Napoli a cavallo tra la fine del 1943 e l’inizio del 1944 attraverso documenti dell’ep ...