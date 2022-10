Verso il governo Meloni | vertice centrodestra | in pole La Russa e Molinari - Politica - quotidiano net

...pubblicazione sono serviti dieci anni di studio Il memoriale è dattiloscritto al recto e al... Il capo del, che riporta scritto a matita sulla facciata il nome di Antonio Neri , nonno di ...Ma Salvini spiazza: 'Sulla presidenza del Senato e sul Viminale non mollo'. Meloni a villa Grande, residenza di ...Il segretario dem raccomanda ai suoi di essere tutti presenti, "anche perché i margini della maggioranza in Senato non sono molto larghi" ...Insieme al percorso per la formazione del governo, "c’è il passaggio sulla formazione degli uffici di Presidenza del Parlamento. Questo dovrebbe avvenire la settimana prossima, verso il 19-20. Sarà ...