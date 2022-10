Scelte indovinate e divertimento | è il Napoli più bello

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La squadra di Spalletti fa divertire e la società ha azzeccato lesul mercato, è ilpiùdi sempre La squadra di Spalletti fa divertire e la società ha azzeccato lesul mercato, è ilpiùdi sempre. Gli azzurri sono meno narcisisti e sono più funzionali rispetto agli anni scorsi. Un gioco pratico, verticale e feroce, soprattutto una rosa di valore assoluto e profonda. In questo momento difficile vedere una rosa migliore del, e in Europa questa sera contro l’Ajax si gioca il passaggio del turno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

