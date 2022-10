Putin avverte | Niente energia a chi mette il price cap

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) «Dirò una cosa: la Russia non agirà contro il buon senso, pagando di tasca propria per il benessere degli altri. Non forniremoa quegli Stati che impongono un tetto ai prezzi dell’...

Niente gas russo a chi applica il price cap. La minaccia arriva da Mosca, direttamente dal presidente Vladimir Putin. «Dirò una cosa: la Russia non agirà contro il buon senso, pagando di tasca propria per il benessere degli altri. Non forniremo energia a quegli Stati che impongono un tetto ai prezzi». Sulla questione rifornimenti di gas: 'La Russia è pronta a fornire ulteriori volumi di gas all'Europa in autunno-inverno, la palla è nel campo dell'Ue'. Gazprom: 'Non ci sono garanzie che l'Ue sopravviva all'inverno'. Berlino: 'Russia non è più un fornitore affidabile'. La guerra in Ucraina giunge al 231esimo giorno. La pioggia di fuoco russa che si è abbattuta su Kiev è stata estesa anche al Donetsk. L'esercito russo ha colpito il mercato centrale della città di Avdiivka.