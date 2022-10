Problemi di staticità per due pilastri | evacuato un palazzo all’Arenella di Napoli | 36 famiglie sgomberate

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) NOVA0014 3 CRO 1 NOV REGcondominio in Via Orsi, la strada rimane aperta al traffico, 12 ott – (Nova) – Rimane aperta al traffico via Orsi, nel quartiere Arenella di– con limitazione solo al transito dei mezzi pesanti (deviati su Via Niutta, Piazza Muzi e Via Gigante) – dove, nella serata di ieri, lo stabile al civico 18 e’ statoin via cautelare dopo l’accertamento didi ordine statico. Duedello stabile, composto da sette piani fuori terra, hanno riportato uno schiacciamento conche si sono riversati a cascata su tutto l’edificio. Mentre proseguono gli accertamenti tecnici in merito alle cause del cedimento e’ gia’ al lavoro da questa notte una ditta privata incaricata dal condominio ...