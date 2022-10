Philippe Léveillé a tutto gas | “Juventus? Scudetto impossibile”

Leggi su danielebartocciblog

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Dopo la sconfitta rimediata sul campo del Maccabi Haifa in Champions League, ladi Massimiliano Allegri è ufficialmente in crisi di risultati e prestazioni. A tal proposito, ne ha parlato ancheLeveille. Lo chef stellato francese naturalizzato italiano, famoso anche per aver partecipato a trasmissioni televisive a tema culinario e simpatizzante del club bianconero, ha detto la sua sul momento della Vecchia Signora in un’intervista Esclusiva ai nostri microfoni fra food e sport. Quali sono i consigli che si sente di dare ai giovani che ambiscono a diventare chef un giorno? Per prima cosa, devono sapere esattamente cosa fare perché questo lavoro da grandi possibilità, ma ha anche enormi esigenze. Inoltre, consiglio di avere qualcuno che li porti avanti e che gli faccia capire cosa vuol dire fare questo mestiere che è bello, ma ...