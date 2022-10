Paolo Conticini | dopo il lutto torna in Tv | così supera la perdita

Leggi su chenews

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)to in tvilche lo ha colpito. L’attore ha parlato a cuore aperto e ha spiegato come hato lae come si sente adesso: ecco che cosa ha detto. È uno dei volti più amati dal pubblico italiano, seguito da tutte le generazioni che lo hanno apprezzato in varie vesti, sia quelle di attore che conduttore, passando a quelle di cantante. Un vero e proprio showman con il dono del talento. Questa voltain tv con un talk show tutto suo. Il ritorno arrivailche lo ha colpito in modo profondo. fonte foto: AnsaNon può mancare la presenza diin televisione, uno dei nomi più amati su larga scale dai ...