Nasce Enit Business | agenzia che fa scouting di misure e incentivi per le Pmi turistiche

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)è il nuovo strumento a disposizione degli operatori del turismo italiano in un’epoca di cambiamento: “un progetto di servizio pubblico – si legge in una nota per sostenere esigenze, sfide e contenuti di imprese e destinazioni. Un approccio innovativo in modalità digital design thinking che organizza e renderà accessibili online e on-demand ledi sostegno e gliper i 500 mila soggetti d’impresa che, nella filiera turistica allargata, impiegano circa 4 milioni di persone”., a sostegno delle imprese e degli stakeholder del comparto turistico, ha attivato un sistema di ricerche su 420 fonti ufficiali per intercettare le risorse a disposizione per imprese e destinazioni. Attualmente, sono oltre 190 leattive da Unione ...

Per arrivarci, sono state condotte diverse azioni di ricerca e creati nuovi strumenti già disponibili sul sito.it . Sono state realizzate due ricerche di mercato di orientamento del progetto: