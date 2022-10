Napoli-Ajax 4-2 | il tabellino

Altra grande partita del, che al Maradona batte 4 - 2 l'e si qualifica per gli ottavi di Champions League. Grande avvio della squadra di Spalletti, subito in gol con Lozano servito magistralmente da Zielinski. Il ...Diretta: cronaca live 90' - 4 - 1: errore in disimpegno di Blind che perde palla pressato da Osimhen: il nigeriano si ritrova a tu per tu con la porta avversaria e chiude di ...Agli azzurri di Spalletti, in testa al girone A a punteggio pieno e reduci dal 6-1 alla Cruijff Arena, basterà un pareggio per la qualificazione anticipata agli ottavi di finale ...Nonc’è storia neanche al ritorno tra Napoli e Ajax: se in Olanda era finita con una goleada (sei gol) al Maradona la banda Spalletti ne segna tre: subito rompe il ghiaccio Lozano con un colpo di testa ...