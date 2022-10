Nainggolan ancora nei guai | arrestato ad Anversa per guida con patente non valida

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L’ex centrocampista di Inter, Roma e Cagliari, Radjaè finito nuovamente nei. Il belga, stando a quanto riportato da Het Nieuwsblad, è statoaddopo un controllo delle forze dell’ordine, che lo hanno colto allacon unanon. Il giocatore, dopo aver subito il ritiro del documento, non avrebbe superato l’esame per riottenerlo regolarmente.è stato interrogato dagli agenti, mentre la sua auto è stata posta sotto sequestro: il rilascio dovrebbe avvenire in breve tempo, ma ora rischia nuove sanzioni. SportFace.

... sono passati di lì, tanto per dirne due, Mousa Dembelé e Radja, che è rimasto un idolo ... Non èun grande goleador ma il suo ruolo è diverso e sicuramente chi gli gioca accanto può ...In quella seratanon segnò, ma realizzò comunque una grande partita. Prima di quello ... Adesso in patria, dove non viveva dai tempi degli esordi, Radja ricordacon piacere gli anni in ...Radja Nainggolan l'ha combinata grossa. Il centrocampista che ha vissuto gran parte della carriera in Italia con le maglie di Piacenza, Cagliari, Roma e Inter, e che attualmente milita in patria ...La squadra di Simone Inzaghi è riuscita a reagire al brutto periodo attraversato in campionato ed è riuscita a sfatare i pronostici. Avrei voluto parlare con l’arbitro, dovrebbe dare spiegazioni e inv ...