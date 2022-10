LIVE Barcellona-Inter 0-0 | Champions League calcio in DIRETTA | Dumfries parte titolare

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo dei giocatori. 20.45 L’inizio della partita è fissato per le ore 21. 20.40 L’cercherà di fare superiorità numerica a centrocampo grazie agli esternie Dimarco. 20.35 Ricordiamo che appena una settimana fa, l’ha battuto 1-0 ilin casa. 20.30 La punta del, Robert Lewandowski, è stato coinvolto in 27 reti nelle ultime 15 presenze in casa di(22 reti e 5 assist), con una tripletta nella sua prima sfida in casa con la squadra spagnola nella competizione. 20.25che sta andando molto bene in campionato ma insta trovando ...